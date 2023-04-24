'В оговоренное с ним время': появились данные о назначении нового тренера сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу до июньских матчей отбора к чемпионату Европы-2024 получит нового главного тренера. Наставник сменит Руслана Ротаня и выведет команду на встречи с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня).

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. Он также анонсировал, что главная команда страны 12 июня проведет товарищеский матч с четырехкратными чемпионами мира немцами.

"Национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок со сборной Германии 12 июня в Бремене на поле "Везерштадион". Для четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы – команды Германии – это будет 1000-й поединок в истории. Для УАФ и национальной сборной Украины станет очень почетной миссия совместного празднования 1000-го матча. К контрольному поединку с Германией и следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", – отметил Павелко.

Ранее в УАФ опубликовали ответ Министерства спорта страны относительно участия команды в отборе Евро-2024, где также участвует Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров со словами "уже всех достал" призвал не спекулировать на его имени из-за слухов относительно работы в национальной сборной Украины.

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