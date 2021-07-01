Гордон совершил неожиданный поступок в прямом эфире после победы Украины над Швецией на Евро-2020. Видео

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон выполнил свое обещание облиться водой в прямом эфире, если сборная Украины по футболу выйдет в 1/4 финала чемпионата Европы-2020. 53-летний журналист с коллегой Василием Головановым вместе смотрели игру плей-офф на телеканале "Украина 24".

В тот момент, когда Артем Довбик забил победный гол, Гордон не смог сдержать эмоций. Позже Дмитрий вылил на себя стакан прозрачной жидкости. Такой же неожиданный поступок попробовал повторить и Голованов, но у него в емкости практически не осталось воды.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было. Момент с обливанием на 4-й минуте видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Швеция – Украина завершился со счетом 2:1. Победный гол в дополнительное время забил Артем Довбик.

В соцсетях после этого предложили разместить футболиста "Днепра-1" на гербе Украины.

Свою следующую игру Украина проведет с Англией. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".