Олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась фантазиями на тему того, что российские футбольные команды будут вскоре возвращены в международные соревнования. Депутатка Государственной думы отметила, что страна-агрессорка должна заткнуть рот украинцам, которые заставляют федерации сохранять категоричную позицию в отношении РФ.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "РБ Спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая фанатка войны против нашей страны лицемерно добавила, что РФ готова "протянуть руку помощи" футбольным федерациям, а "голос Украине всем уже надоел".

"Сейчас каждая федерация начинает осознавать, что без россиян неправильно. Без такой державы, как Россия, нет спорта. Ну и плюс организационные возможности наши, особенно в футболе. Мы всегда готовы подставить плечо, как было на чемпионате Европы. Какая еще страна в таком быстром времени может протянуть руку помощи и принять у себя этапы чемпионата Европы, когда была пандемия, и провести это потрясающе быстро, в сроки очень короткие. И если голос Украины в этом контексте будет все меньше и меньше звучать, так как он всем уже надоел, то будем ждать возвращения России в международные соревнования и турниры УЕФА", – сказала Журова.

Ранее президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев пожаловался на то, что Европейский футбольній союз (УЕФА) вряд ли сможет вернуть юношеские команды из РФ в свои турниры в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Греции инициировали вопрос возвращения российских молодежных команд в турниры УЕФА. На это жестко отреагировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

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