Голкипер "Шахтера" – о нападении "варварской России": убито столько мирного населения. Это катастрофа

Авторитетное британское издание GOAL взяло большое интервью у голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина. Молодой игрок сборной Украины рассказал о жизни в стране после нападения России.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям перевод статьи.

Представьте, что вы провели всю свою карьеру в одном клубе, но никогда не играли на его домашнем стадионе и даже не тренировались на его ультрасовременном оборудовании.

Такова история Анатолия Трубина, 20-летнего вратаря донецкого "Шахтера" по прозвищу Украинский Куртуа, которого многие считают одним из самых ярких талантов страны.

В 2014 году, в возрасте всего 13 лет, Трубин был вынужден покинуть свой дом и переехать в Киев, чтобы продолжить выступать за "Шахтер". И теперь он снова беженец в своей стране, так как российское вторжение в Украину сделало жизнь в столице невозможной.

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"Наша молодежная команда как раз собиралась переезжать в главный тренировочный центр "Шахтера" в 2014 году, — объясняет Трубин. Однако начался конфликт на Донбассе, и все стало неясным. Долгое время мы даже не знали, будет ли вообще команда. Затем, в августе, нам сказали собираться и переезжать в Киевскую область, если мы хотим остаться в академии".

"Наша семья жила всего в нескольких минутах от тренировочной базы "Шахтера", и это должно было быть очень комфортно. Но внезапно мне пришлось уехать из дома", — говорит он. Это было очень тяжело для меня и моих родителей, которые временами не видели меня по полгода. Они знали, что я люблю футбол, и, думаю, просто не могли мне помешать.

Для Трубина это была долгая и мучительная история.

Мир только в этом году начал обращать внимание на конфликт, а началось все восемь лет назад, когда сепаратисты, активно поддерживаемые Россией, начали военные действия, стремясь добиться независимости Донбасса.

Многие в Донецке говорят на русском как на родном языке, что совершенно нормально и логично, учитывая его историю в Советском Союзе, который объединял все республики в одной стране.

Примечательно, что на официальном сайте "Шахтера" по умолчанию используется русский язык. Однако это не означает, что он поддерживают российскую агрессию – совсем наоборот.

Трубин, говорящий по-русски, утверждает: "Я не знаю никого, кто бы не хотел, чтобы Донецк оставался в составе Украины. Донецк — это Украина, и он может процветать только как украинский город роз. Я просто хочу, чтобы эта война закончилась как можно скорее, чтобы все было так, как было. Как можно поддерживать эту агрессию, когда гибнут мирные люди? Такая ситуация помогла мне быстрее взрослеть. Может быть, поэтому мой прогресс был довольно быстрым".

Трубин дебютировал в "Шахтере" в мае 2019 года, когда ему было всего 17 лет, и начал регулярно играть менее чем через год. Его дебют в Лиге чемпионов был довольно сенсационным: дончане выиграли со счетом 3:2, победив "Реал" на "Сантьяго Бернабеу", где Трубин обыграл настоящего Тибо Куртуа.

"Наши бразильские игроки дали мне это прозвище, потому что я такой же высокий, как и он, — 199 см", — говорит он. "Но бельгиец не мой образец для подражания, потому что я вырос, восхищаясь Икером Касильясом, Петром Чехом и Эдвином ван дер Саром. Однако, безусловно, было здорово сыграть против него в Лиге чемпионов и победить. Мы поприветствовали друг друга после финального свистка и пожелали друг другу удачи".

"Шахтер" в этом сезоне тоже играл в Лиге чемпионов, но теперь это кажется далеким воспоминанием после российского вторжения, которое началось 24 февраля.

"Мы не думали, что это действительно может произойти, — признается он. Никто не ожидал, что Россия окажется такой варварской и жестокой. Это действительно кошмар. Я не понимаю, как они на это способны. Они разрушили столько красивых городов и убили столько мирных жителей. Это катастрофа".

"До 2014 года мы считали Россию просто соседом. Неприятностей между людьми в двух странах не было. Было немыслимо, что может начаться война сначала в Донецке, а потом и во всей Украине. Но теперь Россия для меня больше не существует как страна. Я думаю, что раны долго будут заживать".

Трагедия Мариуполя, осажденного и почти полностью разрушенного русскими захватчиками, очень близкая для Трубина.

"Это почти мой второй город, — говорит он. В детстве мы довольно много тренировались и играли там. Мы также ездили туда с семьей на отдых на море. Моя девушка из Мариуполя, и вся ее семья жила там. К счастью, им удалось сбежать".

"Только когда я присоединился к основному составу три года назад, у меня появилась возможность перевезти маму и сестру жить со мной", — рассказывает он. Но мой отец, бабушка, дядя и тетя до сих пор в Донецке. Они в относительной безопасности, даже несмотря на серьезные проблемы с водопроводом и электричеством".

Сам вратарь после начала военных действий 2022 года вместе с матерью и сестрой бежал в Луцк на западе страны.

По иронии судьбы, это родной город Анатолия Тимощука, когда-то легенды украинского футбола, но теперь считающегося предателем, поскольку он молча продолжает работать помощником тренера в принадлежащем "Газпрому" "Зените".

"Я бы предпочел не говорить об этом человеке, – говорит Трубин. Мы поехали в Луцк, потому что здесь можно было найти жилье. Некоторые игроки уехали в другие города, такие как Ужгород и Львов. Здесь есть поле, и я стараюсь тренироваться и поддерживать себя в форме, но это непросто".

"Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя уезжать за границу, — объясняет он. Возможно, если бы был интерес со стороны некоторых клубов, то я мог временно присоединиться к иностранному клубу. Но это невозможно без разрешения Министерства спорта и УАФ.

"Я мог бы принести стране больше пользы, играя за границей, а не просто сидеть здесь и ничего не делать".

Молодой вратарь был в составе сборной Украины на Евро-2020, хотя и не играл. Теперь национальная команда должна начать подготовку к квалификационному матчу чемпионата мира против Шотландии, который был отложен до июня из-за войны. Победитель сыграет с Уэльсом в плей-офф за место в Катаре.

"Это еще один важный аспект. Хотелось бы хотя бы найти команду, чтобы регулярно тренироваться. Гораздо лучше тренироваться с командой, чем делать все в одиночку", — говорит Трубин.

Однако, хотя чемпионат мира важен, для украинцев сейчас более важен мир.

"Я хочу, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее, и чтобы наша страна вернулась к нормальной жизни", – говорит он. Тогда моя самая большая мечта – вернуться в Донецк и играть на "Донбасс Арене". Много лет это было невозможно, но я верю, что этот день придет".

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