Зеленский официально продлил военное положение в Украине на месяц: о чем идет речь в указе

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Военное положение в Украине продлено еще на месяц. В особом режиме из-за российской агрессии государство будет жить следующие 30 суток после 26 марта

Соответствующий указ подписал 20 марта президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеграмма-канал Вооруженных сил Украины.

"Военное положение в Украине продлено на 30 суток с 26 марта, - указ Зеленского", - сказано в сообщении.

Самого текста указа на официальном сайте президента Украины пока нет.

Напомним, режим военного положения предполагает ряд ограничений прав и свобод граждан Украины. В частности, он предусматривает введение комендантского часа, позволяет изымать личный транспорт, имущество и недвижимость для нужд обороны, а также ограничивать во время действия специального режима проведения митингов и демонстраций, деятельность отдельных политических партий и организаций, а также доступ к социальным сетям.

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Военное положение также позволяет проводить тотальную мобилизацию населения, переводить промышленности на военные рельсы, вводить продуктовые карт и проводить эвакуацию населения из районов повышенной опасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что решение о продлении военного положения еще на месяц в Украине Верховная Рада приняла 15 марта.

До этого страна уже жила в течение месяца в этом режиме: впервые военное положение было объявлено в день нападения России на Украину 24 февраля.

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