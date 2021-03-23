Голкипер "Динамо" раскрыл первые слова Луческу, сказанные игрокам после прихода в клуб

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан заявил, что получает большое удовольствие от работы под руководством Мирчи Луческу.

В интервью на YouTube-канале BurBuzz футболист рассказал, что румынский специалист придал игрокам киевского клуба уверенность в себе, а также изменил тренировочный процесс и отношение к работе.

"Я думаю, что Мистер пришел и сделал чудо. Мы ждали каких-то перемен, но они оказались очень жесткими. Огромнейшее удовольствие работать с этим тренером. Он пришел и за месяц поменял тренировочный процесс и отношение ко всему. Первое, что он сказал нам: "Вы – лучшие молодые футболисты этой страны. У вас огромный клуб с огромными традициями. Вы должны поверить в себя. Какими бы вы ни были техничными и сильными, без этого у вас ничего не получится". И он внушает нам это каждый день", – рассказал Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" разгромило "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" в украинской Премьер-лиге благодаря сенсационному поражению "горняков" от "Львова".

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