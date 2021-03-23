Голкіпер "Динамо" розкрив перші слова Луческу, сказані гравцям після приходу в клуб

Михайло Морозов Футбол 13:39, 23.03.2021

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан заявив, що отримує велике задоволення від роботи під керівництвом Мірчі Луческу.

В інтерв'ю на YouTube-каналі BurBuzz футболіст розповів, що румунський фахівець додав гравцям київського клубу впевненості в собі, а також змінив тренувальний процес і ставлення до роботи.

"Я думаю, що Містер прийшов і зробив диво. Ми чекали якихось змін, але вони виявилися дуже жорсткими. Величезне задоволення працювати з цим тренером. Він прийшов і за місяць змінив тренувальний процес і ставлення до всього. Перше, що він сказав нам: "Ви – найкращі молоді футболісти цієї країни. У вас величезний клуб з величезними традиціями. Ви маєте повірити в себе. Якими б ви не були технічними та сильними, без цього у вас нічого не вийде". І він переконує нас у цьому кожен день", – розповів Бущан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" розгромило "Рух" і збільшило відрив від "Шахтаря" в українській Прем'єр-лізі завдяки сенсаційній поразці "гірників" від "Львова".

Колишній тренер киян Йожеф Сабо оцінив шанси двох наших грандів на чемпіонство.

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