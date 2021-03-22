Сабо оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" на чемпионство в УПЛ

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо, который сейчас работает экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3", считает, что киевляне с высокой долей вероятности станут чемпионами украинской Премьер-лиги.

В интервью изданию 1927.kiev.ua он отметил, что семь очков отрыва подопечных Мирчи Луческу от "Шахтера" является слишком большим гандикапом. Кроме того, по его мнению, уровень футбола, который сейчас показывают "горняки", не позволяет им серьезно рассчитывать на победу над столичным клубом.

"Шансы "Динамо" на чемпионство сейчас – 90%. Слишком много гандикапа – семь очков. Даже если "Шахтер" обыграет "Динамо" – что это изменит? Да и не факт: сейчас непонятно, сможет ли донецкий клуб переиграть "бело-синих". У "Динамо" прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате", – поделился своим мнением Сабо.

Напомним, что до конца сезона в УПЛ командам осталось провести по семь матчей. Сейчас в активе киевлян 46 очков после 19 туров, а "Шахтер" набрал 39 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" увеличило отрыв от "горняков", воспользовавшись осечкой подопечных Луиша Каштру в поединке с главным аутсайдером чемпионата Украины.