В УАФ найден один из агентов ''российского следа'' с паспортом РФ

Председатель Киевской областной ассоциации футбола Андрей Засуха оказался гражданином России. Скрины, подтверждающие наличие паспорта Российской Федерации у себя в Telegram-канале выложил украинский журналист Константин Андриюк.

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На картинках видно, что документ имеет статус "действителен". В качестве адреса регистрации указаны подмосковные Люберцы.

"Похоже, найден один из агентов "российского следа". Именно след, который, по мнению УАФ и Андрея Павелко, препятствует светлому будущему украинского футбола и его честному руководителю", - отметил с иронией Андриюк, намекая на заявления главы УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля Печерский районный суд Киева принял решение от об отстранении президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко от своей должности.

Позже УАФ заявила, что это решение суда было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу. В своем тексте УАФ указала на присутствие "русского следа", который мешает деятельности организации.

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