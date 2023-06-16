Главу украинского футбола арестовали и отправили в СИЗО: в чем его обвиняют

Главу украинского футбола Андрея Павелко арестовали на 60 суток. Соответствующее решение 16 июня принял Шевченковский районный суд Львова.

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Об этом информирует сайт Football Hub. Руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) подозревают в финансовых махинациях и растрате средств УЕФА при строительстве завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. При этом в самой УАФ все обвинения отрицают.

Павелко ранее был отстранен от занимаемой должности. Теперь суд во Львове принял постановление изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток до 14 августа включительно. Залог в размере 9,88 млн гривен, который за функционера в ноябре 2022-го года внесла компания компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

В ноябре минувшего года Павелко уже был арестован на два месяца с возможностью залога, который был внесен. А журналист Игорь Цыганык обвинял главу УАФ в шантаже Украины.

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