Германия запретила украинским футболистам-"беженцам" играть в стране

Немецкий футбольный союз (DFB) запретил участвовать в официальных матчах футболистам из украинских клубов. 16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила профессиональным игрокам из Украины регистрироваться в других командах, даже если период регистрации в футбольной ассоциации, которую они представят, завершен.

Такие игроки не смогут играть в немецких чемпионатах, Кубке Германии и встречах плей-офф.

Спортсмены смогут участвовать только в тренировках и товарищеских матчах.

Это же решение касается и иностранных футболистов из российских команд, которые решат покинуть страну.

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"Основная причина такого решения DFB — сохранить спортивную честность соревнований в оставшиеся игровые дни сезона 2021/2022 во всех дивизионах. DFB проинформировал все клубы в своих подразделениях, а также все региональные и государственные ассоциации об этом решении", – говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

Ранее Франция, Польша, Чехия и Швеция потребовали исключить Россию из квалификации чемпионата мира-2022.

А к вечеру 28 февраля список сборных, которые отказывались играть со сборной РФ составил уже 11 стран, включая даже Швейцарию, которая зачастую сохраняла нейтралитет.

Кроме того, из-за войны в Украине УЕФА забрал у Санкт-Петербурга права на финал Лиги чемпионов-2022. Теперь матч состоится 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.

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