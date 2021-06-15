Перед матчем Германия – Франция едва не случилась смертельная трагедия. Видео

Перед матчем чемпионата Европы по футболу-2020 между Германией и Францией на поле стадиона в Мюнхене приземлился мотопараплан. Активист Greenpeace во время маневра с трудом справился с управлением и едва не врезался в трибуны со зрителями.

После того, как парашютист оказался на газоне "Мюнхен Арене", к нему сразу же подбежали немецкие футболисты и стюарды. Нарушителя быстро вывели в подтрибунное помещение, где им уже занялась местная полиция. На куполе у парашютиста была надпись "Откажитесь от нефти. Greenpeace".

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Отметим, что маневры парапланериста были очень опасными. На видео, которое было снято очевидцами заметно, как такой полет едва не завершился падением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче четвертого дивизиона чемпионата Польши между молодежными командами "Олимпии Эльблаг" и "Пизы Барчево" парашютист приземлился на поле . Из-за инцидента поединок пришлось временно приостановить.