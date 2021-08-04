"Генк" – "Шахтер": видеообзор квалификации Лиги чемпионов

Донецкий "Шатер" в гостях победил "Генк" в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок на "Кристал-Арене" в одноименном бельгийском городе завершился со счетом 2:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео лучших моментов матча.

Напомним, что в случае победы в ответной игре в Киеве, подопечные Де Дзерби сразятся с победителем в противостоянии "Монако" – "Спарта".

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем крайнем поединке в чемпионате Украины в Премьер-лиге "Шахтер" с трудом обыграл "Львов".

Видео дня

Первый гол был забит за 15 минут до окончания поединка.