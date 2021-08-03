'Генк' – 'Шахтер': смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 3 августа, проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Роберто Де Дзерби сыграют на выезде с бельгийским "Генком".

Встреча пройдет на стадионе "Кристал Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Генк – Шахтер. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕНК – ШАХТЕР

Увидеть противостояние можно будет в прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

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Кроме того, эфир из Генка проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ГЕНК – ШАХТЕР

Аналитики отдают небольшое преимущество украинской команде. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,50.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Генка" достигают уровня 2,65.

СУДЬИ НА МАТЧ ГЕНК – ШАХТЕР

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Греции, которую возглавляет Тасос Сидиропулос.

Ему будут помогать лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого рефери исполнит Агелос Эвангелу.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Джон ван ден Бром, главный тренер "Генка":

– Если мы сыграем так, как умеем, то я уверен, что у нас есть шанс. Именно ради матчей в Лиге чемпионов мы так много работали в конце прошлого сезона. Конечно, мы постараемся выиграть и выйти в групповой этап. Мы знаем, что нужно больше внимания уделить обороне во время стандартных положений, так как много голов пропустили именно после угловых и штрафных, но в целом уровень нашего футбола уже очень хороший. Мы верим, что можем сыграть удачно с "Шахтером".

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– В украинском чемпионате многие играют закрыто и контратакуют, так что, конечно, мы к этому готовы. Но я считаю, что "Генк" будет действовать более открыто, чем клубы чемпионата Украины. Мы любим владение мячом. Поэтому риск наступает именно когда теряешь мяч, а соперник контратакует. Но мы готовы к таким ситуациям.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Генк": Вандервордт – Пресьядо, Лукуми, Маккензи, Артеага – Хейнен, Торстведт – Ито, Тресор, Бонгонда – Онуачу

"Шахтер": Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Педриньо, Патрик, Соломон – Траоре

Как сообщал OBOZREVATEL, определились соперники "Шахтера" в решающем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.