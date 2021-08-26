С кем сыграют 'Динамо' и 'Шахтер'? Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн-трансляцию

В турецком Стамбуле в четверг, 26 августа, состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Своих соперников узнаю и два представителя Украины – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов-2021/22. Начало церемонии – в 19:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛЧ

_____________________________________

14:15. Приветствуем всех любителей футбола! Второй сезон подряд Украина представлена сразу двумя командами в Лиге чемпионов. Сегодня узнаем соперников Киева и Донецка.

Видео дня

Напомним, киевляне попали в основную сетку турнира как чемпион страны. А донецкий "Шахтер" накануне драматично вырвал победу по итогам двухматчевого противостояния у французского "Монако". "Динамо" будет посеяно из четвертой корзины, а "горняки" попали в третью.

Среди 32 участников группового турнира будет представлен единственный дебютант – молдавский "Шериф". Историю со своим клубов сотворил украинский тренер Юрий Вернидуб.

Полностью список участников Лиги чемпионов и посев выглядит так:

Отметим, что команды из одной ассоциации не могут попасть в одну группу. Кроме того, представители Украины и России также будут разведены.

Напомним, первый тур группового турнира Лиги чемпионов пройдет 14-15 сентября. Финал розыгрыша состоится в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам минувшего сезона Украина потеряла прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. В нынешнем году наши клубы ведут борьбу с российскими и австрийскими за место в топ-10 таблицы коэффициентов.