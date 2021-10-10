Где смотреть Украина – Босния и Герцеговина: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу во вторник, 12 октября, проведет во Львове поединок 8-го тура отбора на чемпионат мира-2022. Соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Боснии и Герцеговины.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Из-за коронавирусных ограничений, для продажи доступны лишь 2/3 билетов от общего количества на "Арене Львов". При этом на трибуны пустят лишь тех, у кого будет сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до начала.

Видео дня

Те, у кого не получится лично поддержать своих футболистов, смогут насладиться просмотром матча по телевизору или на смартфоне. Прямую трансляцию организует общенациональный канал "Украина", который доступен в цифровых эфирных сетях T2, а также входит в базовую подписку в медиасервисе Megogo.

Также встреча будет дублироваться на специализированном канале "Футбол 1". Тут перед игрой и после запланировано включение аналитической студии с участием экспертов.

Кроме того матч в прямом эфире покажут российский "Матч! Футбол 1" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 октября, сборная Украины добыла выездную победу над Финляндией (2:1).

Победный гол забил Роман Яремчук.

После игры Александр Петраков не сдержал эмоций, комментируя этот результат.