Легенда сборной России восхитился Украиной и пожелал ей пройти Швецию на Евро-2020

Легендарный голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что ему понравилось то, как играет наша национальная команда. Несмотря на это, он не стал отрицать, что подопечным Андрея Шевченко повезло с выходом в 1/8 финала Евро-2020.

В разговоре на YouTube-канале "Коммент. Шоу" футболист отметил, что Швеция, которая станет соперником Украины в плей-офф, показала, что уровень ее игры вырос. Тем не менее он выразил надежду на то, что именно наша сборная пройдет в четвертьфинал.

"То, что я видел у сборной Украины, как они играют... Они именно играют. У них есть комбинации. Да, повезло, что вышли, но, если они пройдут дальше, они вообще будут полные молодцы. Потому что сидеть и ждать три-четыре дня, кто как сыграет... А потом – раз! – и ты играешь дальше. Шведы на этом турнире поднялись. Но хочется, чтобы они проиграли. Вратарь у Украины вообще топовый. То, что они так прошли, их может мотивировать и они могут выдать лучшую игру", – поделился своим мнением Акинфеев.

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Напомним, что Украина заняла третье место в квартете С, проиграв в последнем туре Австрии, но победы Швеции и Испании вывели ее в плей-офф.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны календарь, расписание и сетка матчей на вылет на Евро-2020.