Где смотреть онлайн Испания – Италия: расписание трансляций полуфинала Евро-2020

Сборные Италии и Испании во вторник, 6 июля, сразятся за путевку в финальный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встречу топ-команд примет легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на телеканале "Украина". Также поединок покажут "Футбол 1" и "Футбол 2", где зрителям традиционно предложат аналитическую студию.

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В России матч продемонстрируют на канале "Россия 1". На белорусском телевидении трансляцию проведут "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Отметим, что на чемпионатах Европы команды встречались уже шесть раз. Дважды побеждала "скуадра адзурра", один раз сильнее были испанцы, а еще три матча завершились вничью.

Именно Испания и Италия играли в финале Евро-2012, который прошел в Киеве на НСК "Олимпийский". Тогда Испания разбила оппонента 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв в четвертьфинале Англии 0:4.

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