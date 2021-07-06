Италия – Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча полуфинала Евро-2020
Во вторник, 6 июля, сборные Италии и Испании сыграют в полуфинале Евро-2020. Победитель этой пары в решающем матче сразится за трофей с Англией или Данией.
Встреча пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ
Евро-2020. 1/2 финала
"Уэмбли", Лондон
Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)
Арбитр VAR:Марко Фритц (Германия)
Италия – Испания
Ориентировочные составы
Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье
Испания: Симон; Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба; Коке, Бускетс, Педри; Морено, Мората, Ольмо
8,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня Италия сразится с Испанией за право выйти в финал Евро-2020.
На протяжении всего турнира итальянцы демонстрируют более уверенную игру и еще не сталкивались с настоящими проблемами (разве что с сопротивлением австрийцев, которых дожали в экстра-тайме). А вот испанцы на пути к полуфиналу доигрались до овертайма с хорватами и в серии пенальти выбили Швейцарию, потратив больше сил.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ
Украина: "ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Россия: "Россия 1"
Беларусь: "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ
Однозначного фаворита в матче нет. Но более вероятной считают победу сборной Италии, букмекеры принимают ставки на такой исход с коэффициентом 2.49. Выигрыш Испании оценили котировкой 3.15, а на ничью в основное время дают 3.20.
СУДЬИ МАТЧА ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ
Поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. На линиях ему помогут Марк Борш и Штефан Лупп, а следить за системой VAR будет Марко Фритц. Четвертым судьей назначен россиянин Сергей Карасев.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:
"Будет непростой матч, даже несмотря на то, что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер".
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:
"У Италии много классных игроков, но самое главное – это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты".
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды пересекались на футбольных полях 33 раза. И соотношение побед в пользу испанцев – 10 против 9 (как и соотношение забитых голов, 36 на 34). Последний раз сборные встречались в рамках отбора на чемпионат мира в 2016-17 годах, где первая игра закончилась вничью 1:1, а во второй Испания разгромила Италию со счетом 3:0.
Как писал OBOZREVATEL, сборная Украины на Евро-2020 сумела выйти из группы и дошла до 1/4 финала, где уступила Англии с разгромным счетом 0:4. Главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко уже подвел итоги выступления на турнире.