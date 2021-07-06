Италия – Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча полуфинала Евро-2020

Во вторник, 6 июля, сборные Италии и Испании сыграют в полуфинале Евро-2020. Победитель этой пары в решающем матче сразится за трофей с Англией или Данией.

Встреча пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Евро-2020. 1/2 финала

"Уэмбли", Лондон

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Арбитр VAR:Марко Фритц (Германия)

Италия – Испания

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Видео дня

Испания: Симон; Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба; Коке, Бускетс, Педри; Морено, Мората, Ольмо

8,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня Италия сразится с Испанией за право выйти в финал Евро-2020.

На протяжении всего турнира итальянцы демонстрируют более уверенную игру и еще не сталкивались с настоящими проблемами (разве что с сопротивлением австрийцев, которых дожали в экстра-тайме). А вот испанцы на пути к полуфиналу доигрались до овертайма с хорватами и в серии пенальти выбили Швейцарию, потратив больше сил.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Украина : "ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Россия : "Россия 1"

Беларусь: "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Однозначного фаворита в матче нет. Но более вероятной считают победу сборной Италии, букмекеры принимают ставки на такой исход с коэффициентом 2.49. Выигрыш Испании оценили котировкой 3.15, а на ничью в основное время дают 3.20.

СУДЬИ МАТЧА ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. На линиях ему помогут Марк Борш и Штефан Лупп, а следить за системой VAR будет Марко Фритц. Четвертым судьей назначен россиянин Сергей Карасев.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Будет непростой матч, даже несмотря на то, что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер".

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

"У Италии много классных игроков, но самое главное – это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пересекались на футбольных полях 33 раза. И соотношение побед в пользу испанцев – 10 против 9 (как и соотношение забитых голов, 36 на 34). Последний раз сборные встречались в рамках отбора на чемпионат мира в 2016-17 годах, где первая игра закончилась вничью 1:1, а во второй Испания разгромила Италию со счетом 3:0.

Как писал OBOZREVATEL, сборная Украины на Евро-2020 сумела выйти из группы и дошла до 1/4 финала, где уступила Англии с разгромным счетом 0:4. Главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко уже подвел итоги выступления на турнире.