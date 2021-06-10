Где смотреть онлайн Бельгия – Россия: расписание трансляций матча Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу в субботу, 12 июня, в 22:00 состоится центральный поединок 2-го игрового дня 1-го тура группового этапа. В Санкт-Петербурге сборная России сыграет против команды Бельгии.

🖥 Песни Дзюбы, эмоции Черышева, шутки Сафонова и ещё много-много интересного попало в наш бэкстейдж со съёмок УЕФА 👇 — Сборная России (@TeamRussia) June 9, 2021

Начало встречи в 22:00. Поединок сильнейшей команды ФИФА против подопечных Станислава Черчесова в прямом эфире покажут три украинских телеканала. В прямом эфире матч будет доступен на ТРК "Украина", а также на "Футбол 1" и "Футбол 2". Кроме того, картинка с "Газпром Арены" будет транслироваться по "России 1" и "Беларусь 5".

За бельгийцев сыграет их лидер и один из сильнейших футболистов мира – Кевин де Брюйне. Одноклубник украинца Александра Зинченко в английском "Манчестер Сити" успешно перенес операцию. 29-летний полузащитник травмировал глазницу в финале Лиги чемпионов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 21 июня Дания - Россия не смогут посетить российские футбольные болельщики. Фанатов из РФ отказались пускать в Копенгаген.

Напомним, сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В, где ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Бельгия и Россия уже встречались между собой во время отбора на Евро-2020. Так, матч 9-го тура в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" завершился с счетом 1:4.

После встречи поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил разгром своей команды.

В марте россияне провели три матча в отборе ЧМ-2022:

24 марта. Мальта – Россия 1:3.

27 марта. Россия – Словения 2:1.

30 марта. Словакия – Россия 2:1.