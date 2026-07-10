Что это было?

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Сотрудники СБУ задерживают одного из руководителей крупнейшей украинской оборонной компании "Украинская бронетехника", спрашивают, есть ли кто-нибудь дома. Получив отрицательный ответ и обрадовавшись, что свидетелей не будет, затаскивают скрученного в наручниках в помещение и с наслаждением долго бьют по голове.

Моя первая реакция: почему эти мачо не героизируют на фронте?

Второе и самое главное: почему они придумали фальшивое дело и уничтожают ракетную программу Украины по защите неба? Ведь всего месяц назад MBDA, крупнейший в Европе производитель ракет, подписала соглашение с "Украинской бронетехникой", которое предусматривает шесть направлений производства высокоточного оружия на несколько миллиардов евро, о финансировании которых уже принято решение немецким правительством.

Добавлю, что для меня увольнение Малюка стало трагедией, я так и думала, что буквально через пару месяцев "божья служба" – светила мирового уровня по проведению спецопераций, спасителя моей страны – превратится в мелкую бандитскую контору, принимающую заказы на зачистку конкурентов.