Где смотреть онлайн Англия – Германия: расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020

Сборные Германии и Англии проведут матч классического противостояния в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команды Йоахима Лева и Гарета Саутгейта встретятся на легендарном стадионе "Уэмбли" во вторник, 29 июня.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Германия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Увидеть поединок можно будет на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. В ней поучаствуют не только эксперты и журналисты, но и болельщики.

Кроме того, прямую трансляцию из Лондона проведут российский Первый канал, а также белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, сборная Англии стала победителем группы D. Родоначальники футбола обыграли Хорватию (1:0), сыграли вничью с Шотландией (0:0) и взяли верх над Чехией (1:0).

В свою очередь Германия заняла второе место в квартете F. "Бундестим" уступил Франции (0:1), обыграл Португалию (4:2) и вырвал ничью в игре с Венгрией (2:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Чехии шокировала футбольную Европу, выбив с ЧЕ-2020 команду Нидерландов.

Кроме того, сложили полномочия чемпиона португальцы. "Европейские бразильцы" в 1/8 финала Евро-2020 уступили Бельгии.