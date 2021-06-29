Стартовые составы! Англия – Германия – 0-0: смотреть онлайн-трансляцию 1/8 финала Евро-2020

Сборная Англии и Германии по футболу во вторник, 29 июня, играют в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года. Победитель именно этой пары станет соперником сильнейшего в поединке Швеция – Украина во втором раунде плей-офф.

Классическое противостояние европейского футбола проходит на поле легендарного стадиона "Уэмбли" в Лондоне. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Англия – Германия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Видео дня

Евро-2020. 1/8 финала

Лондон, стадион "Уэмбли"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Арбитр VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)

Англия – Германия – 0:0

Англия: 1. Пикфорд – 2. Уокер, 3. Шоу, 5. Стоунз, 6. Магуайр, 12. Триппьер, 4. Райс, 10. Стерлинг, 14. Филлипс, 25. Сака, 9. Кейн

Запасные: 13. Рэмсдейл, 23. Джонстон, 15. Мингс, 16. Коуди, 24. Джеймс, 7. Грилиш, 8. Хендерсон, 19. Маунт, 20. Фоден, 26. Беллингхем, 11. Рэшфорд, 17. Санчо

Германия: 1. Нойер – 2. Рюдигер, 5. Хуммельс, 20. Гозенс, 4. Гинтер, 6. Киммих, 7. Хаверц, 8. Кроос, 18. Горецка, 25. Мюллер, 11. Вернер

Запасные: 12. Лено, 22. Трапп, 3. Хальстенберг, 15. Зюле, 24. Кох, 23. Джан, 10. Гнабри, 17. Нойхаус, 19. Сане, 21. Гюндоган, 14. Мусиала, 9. Фолланд

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех поклонников футбола! Сегодня в Лондоне определится предпоследний учасник 1/4 финала Евро-2020.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. А вот и стартовые составы появились. У Германии впервые в основе на Евро выходит Вернер.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Разминка команд в разгаре.

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Все готово к старту.

Англия и Германия провели 32 поединка в истории. В дуэли наблюдается полный паритет – соперники добыли по 13 побед, а еще шесть встреч завершились вничью. Разница мячей 51-42 в пользу британцев.

Два наиболее памятных матча команды провели в финале ЧМ-66 и полуфинале Евро-96. Оба матча, к слову, прошли именно на "Уэмбли".

На английском Мундиале хозяева были сильнее 4:2, а самым обсуждаемым моментом стал один из голов Джеффри Херста. После удара англичанина мяч попал в перекладину и отскочил в поле, но советский лайнсмен Тофик Бахрамов указал на центр поля.

А на европейском чемпионате, который также принимали родоначальники футбола, команды встретились в полуфинале. В драматичной серии пенальти нынешний наставник "трех львов" Гарет Саутгейт не смог переиграть голкипера немцев Андреса Кепке и лишил свою команды путевки в финал.

Еще одним ярким моментом в противостоянии команд стал матч в отборочном турнире к ЧМ-2002. В Мюнхене Англия неожиданно деклассировала соперника 5:1, а нападающий Майкл Оуэн оформил хет-трик.

Напомним, на Евро-2020 Англия выиграла группу D, а "бундестим" финишировал на втором месте в квартете F.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне поединка против Германии в плей-офф Евро-2020 команда Англии оказалась в опасной ситуации из-за коронавируса.

10-дневный карантин получили игроки Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл, которые после игры второго тура группового этапа (18 июня) длительное время контактировали с футболистом сборной Шотландии Билли Гилмором, сдавшего позитивный тест на COVID-19.