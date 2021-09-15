Где смотреть "Интер" – "Реал": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 15 сентября, "Интер" примет "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Поединок между командами пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на Volia TV и видеосервисе Megogo. В России игру покажет телеканал "Матч ТВ".

Букмекеры считают итальянцев небольшими фаворитами матча. На их домашнюю победу можно поставить за 2,40, на ничью – за 3,50, а выездной триумф "королевского" клуба оценивается котировкой 2,87.

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Отметим, что команды играли в одной группе Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда "Реал" дважды брал верх над "Интером" – 3:2 дома и 2:0 в гостях.

Миланский клуб лишился двух ключевых футболистов в летнее межсезонье – нападающий Ромелу Лукаку перебрался в "Челси", а Ашраф Хакими ушел в ПСЖ. "Реал", в свою очередь, попрощался с легендарным Серхио Рамосом (ПСЖ) и его партнером по обороне Рафаэлем Вараном ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, что во второй раз подряд в группу к "Интеру" и мадридскому клубу попал донецкий "Шахтер". 15 сентября "горняки" сыграют на выезде с тираспольским "Шерифом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" на последних секундах забило гол, но взятие ворот было отменено после видеоповтора.

"Барселона" была разгромлена "Баварией" на своем поле, а "Зенит" минимально уступил "Челси".