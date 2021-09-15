Где смотреть "Шериф" – "Шахтер": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 15 сентября, донецкий "Шахтер" начнет свой путь в групповом раунде Лиги чемпионов выездным матчем против "Шерифа". Поединок пройдет в Тирасполе.

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 19:45 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на Volia TV и видеосервисе Megogo. В России игру покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Букмекеры считают "горняков" фаворитами противостояния. На победу подопечных Роберто Де Дзерби в гостях можно поставить за 1,90, на ничью – за 3,60, а успех команды украинца Юрия Вернидуба, который возглавляет клуб из Молдовы, оценивается коэффициентом 4,00.

Видео дня

Отметим, что "Шахтер" и "Шериф" пересекались в еврокубках лишь однажды. В 2003 году в квалификации Лиги чемпионов украинская команда обыграла тираспольцев со счетом 2:0 по сумме двух встреч.

Напомним, что Вернидуб сотворил историю, впервые в истории сумев вывести клуб из Молдовы в групповой этап Лиги ЛЧ.

В другом матче группы D, который также пройдет 15 сентября, миланский "Интер" примет на своем поле мадридский "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" драматично стартовало в главном еврокубке. Подопечные Мирчи Луческу забили гол на последних секундах поединка, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра.