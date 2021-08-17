Где смотреть "Ингулец" – "Динамо": расписание трансляций перенесенного матча УПЛ

В среду, 18 августа, состоится перенесенный матч четвертого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ингулец" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского примет одноименный клуб. Изначально поединок должен был пройти 14-15 августа, но вместо этого подопечные Мирчи Луческу провели спарринг с миланским "Интером" (0:3).

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 19:30, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Перед началом противостояния зрители получат возможность послушать мнение экспертов, которые примут участие в традиционной аналитической студии.

Спортивные аналитики не сомневаются в успехе "Динамо". На победу номинальных гостей можно поставить за 1,15, на ничью – за 7,80, а вероятность того, что клуб из Петрово сможет набрать три очка, оценена коэффициентом 18,00. Котировки на непроигрыш "Ингульца" находятся на уровне 5,50.

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В минувшем сезоне подопечные Луческу дважды обыграли своих соперников по анонсируемому противостоянию с общим счетом 7:0.

Напомним, что клуб из Петрово потерпел три поражения на старте УПЛ и занимает последнее место в таблице. "Динамо", напротив, очков еще не теряло и может догнать "Десну", которая единолично лидирует в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в непростом поединке взял верх над "Металлистом-1925" и временно догнал киевлян в УПЛ.