"Динамо" – "Заря": смотреть онлайн трансляцию финала Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" в четверг, 13 мая, разыграют Кубок Украины по футболу.

Команды Мирчи Луческу и Виктора Скрипника поспорят за престижный трофей в Тернополе на Местном стадионе имени Романа Шухевича. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Заря. Начало – в 19:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ЗАРЯ

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

Кроме того, трансляцию из Тернополя организовывает общенациональный UA:Перший.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ЗАРЯ

Фаворитом встречи считается киевский коллектив. Ставки на победу "Динамо" в основное время принимаются с коэффициентом 1,72. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Зари" достигают уровня 4,80.

При этом на то, что "бело-синие" станут обладателями Кубка страны, предлагается индекс 1,36. А аналогичная позиция на луганскую команду оценивается коэффициентом 3,15.

СУДЬИ НА ДИНАМО – ЗАРЯ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров, которую возглавит Юрий Иванов. Помогать ему будут лайнсмены Александр Матяш и Семен Шлончак. Роль четвертого рефери исполнит Александр Дердо.

Кроме того, на поединке будет задействовано система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Катерина Монзуль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю "Динамо". А если выигрываешь Суперкубок, чемпионат и Кубок – ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать.

Виктор Скрипник, главный тренер "Зари":

– Хотим, чтобы этот матч с "Динамо" стал действительно финалом. Это может оказаться вишенкой на торте в этом нашем сезоне. За весь сезон могу сказать комплименты, ведь мы начали с двух поражений, а уже за тур до финиша решили задачу, которую ставили перед собой. Кроме того, мы сделали шаг вперед – попадание в финал Кубка. Поэтому сезон продолжается, и будем стараться держать концентрацию, чтобы дать бой "Динамо".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Де Пена, Буяльский, Караваев – Беседин

"Заря": Василь – Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниньо – Юрченко, Кочергин, Назарина, Хомченовский – Аллахьяр, Гладкий

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Заря" и "Динамо" четыре раза встречались друг с другом в Кубке Украины. Во всех матчах сильнее были киевляне, правда, один раз "бело-синие" сумели выиграть лишь в дополнительное время.

2008/2009, 1/8 финала. "Динамо" – "Заря" – 2:0, голы: Ярмоленко, 16, Саблич, 21.

2014/2015, 1/4 финала. "Заря" – "Динамо" – 1:2, голы: Каменюка, 50 – Гусев, 13, с пенальти, Кравец, 32. "Динамо" – "Заря" – 2:0, голы: Беланда, 32, Теодорчик, 42.

2016/2017, 1/8 финала. "Динамо" – "Заря" – 5:2, голы: Гонсалес, 14, 97, Цыганков, 65, Мораес, 101, 119 (оба – с пенальти) – Форстер, 22, с пенальти, Сиваков, 88.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отказался отпускать из команды форварда Владислава Супрягу.