Где смотреть "Динамо" – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов

"Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 23 ноября, примет мюнхенскую "Баварию". Поединок состоится на столичном НСК "Олимпийском" и начнется в 19:45 по киевскому времени.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бавария.

Увидеть битву чемпионов Германии и Украины можно будет в эфире "Megogo. Футбол 1", который входит в медиасервис Megogo (подписка "Максимальная") и также доступен на Воля-ТВ (подписка Pro Sport).

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Трансляция будет сопровождаться традиционной аналитической студией, которая начнет свою работу за час до начала игры. Также показывать встречу будет российский "Матч! Футбол 2".

В связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории Киева посетить матч с "Баварией" смогут лишь зрители с отрицательными тестами на коронавирус (сделанными не более чем за 72 часа до игры), документами, подтверждающими прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или документами, подтверждающими полное выздоровление от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре Лиги чемпионов "Динамо" с одинаковым счетом 0:1 уступило "Барселоне" дома и на выезде.

Встреча 2-го тура против "Баварии" завершилась с антирекордным счетом 0:5.

В первом туре киевляне свели вничью встречу с лиссабонской "Бенфикой".