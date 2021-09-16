Где смотреть "Буде-Глимт" – "Заря": расписание трансляций исторического матча Лиги конференций

В четверг, 16 сентября, "Заря" проведет выездной матч на старте первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Соперником команды Виктора Скрипника станет норвежский "Буде-Глимт".

Прямую трансляцию поединка в Украине можно будет посмотреть на Volia TV и видеосервисе Megogo. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают хозяев фаворитами противостояния. Вероятность их победы оценивается коэффициентом 1,80, ничьей – показателем 3,75, а котировки на успех луганчан находятся на уровне 4,20.

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"Буде-Глимт" является действующим чемпионом своей страны. После 18 туров в нынешнем сезоне клуб идет на второй позиции с 35 очками. Норвежцы начали свой путь в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, но без шансов уступили в нем варшавской "Легии", после чего преодолели отбор в Лигу конференций.

Напомним, что кроме "Зари" и "Буде-Глимта" в группе C играют итальянская "Рома" и ЦСКА из Софии.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" потерпел сенсационное поражение от "Шерифа" в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Молдовы впервые в своей истории вышел в основную сетку главного еврокубка.