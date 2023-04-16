Где смотреть 'Бавария' – 'Манчестер Сити'. Расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в среду, 19 апреля, проведет ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. На стадионе в Мюнхене подопечные Пепа Гвардиолы сразятся с местной "Баварией". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

В своей истории команды между собой встречались 11 раз. Пять побед на счету немцев, еще шесть раз выигрывали англичане. Семь раз команды пересекались в Лиге чемпионов, по разу в Международном кубке чемпионов и Кубке Ауди. Еще две встречи были товарищескими.

Первый четвертьфинальный поединок между этими командами 11 апреля завершился разгромным поражением "Баварии" со счетом 0:3.

В 1/8 финала "Сити" с общим счетом 8:1 прошел немецкий "РБ Лейпциг". "Бавария" же одолела грозный ПСЖ со звездными Месси и Неймаром. По сумме двух матчей счет 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, забив 5 голов в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг", вышел на первое место по количеству мячей, забитых игроком "МанСити" за один сезон (39).