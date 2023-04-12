'Манчестер Сити' разгромил 'Баварию' в четвертьфинале Лиги чемпионов. Результаты 11 апреля

В Европе состоялись первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. В Англии "Манчестер Сити" забил три безответных гола мюнхенской "Баварии", а в Португалии на "Эштадиу да Луш" местная "Бенфика" со счетом 0:2 уступила итальянскому "Интеру".

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"Манчестер Сити" в первом тайме выглядел гораздо лучше гостей и добился минимального перевеса благодаря чудесному дальнему удару Родри. Несмотря на подавляющее преимущество, хозяева не смотрелись абсолютно безнадежно. Немецкой команде удалось несколько раз огрызнуться у ворот Эдерсона.

Все изменилось во втором тайме. Чемпион Германии просто поплыл, позволив англичанам творить на поле абсолютно все. Бернарду Силва и Холанд довели счет до разгромного.

"Манчестер Сити" Англия – "Бавария" Германия 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.

Манчестер Сити – Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

Бавария – Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).

Предупреждения: Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).

В Португалии "Бенфика" не смогла оказать сопротивление итальянскому гранду, пропустив в начале и в концовке второго тайма.

"Бенфика" Португалия – "Интер" Италия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 51 Барелла, 0:2 – 82, пенальти Лукаку.

Бенфика – Влаходимос, Жилберто, Морато, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва, Эурснес, Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Гонсалу Рамуш.

Интер – Онана, Думфрис (Д`Амброзио, 87), Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 90), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Брозович, Барелла, Джеко (Лукаку, 63), Мартинес (Корреа, 63).

Предупреждения: Антониу Силва (22), Брозович (50), Джеко (83).

Ответные игры запланированы на среду, 19 апреля. 12 апреля состоятся еще одни первые матчи 1/4 финала ЛЧ: "Реал Мадрид" примет "Челси", а "Наполи" отправится в гости к "Милану".

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