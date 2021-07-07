Где смотреть Англия – Дания: расписание трансляций второго полуфинала Евро-2020

В среду, 7 июля, Англия и Дания сыграют во втором полуфинале Евро-2020 в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка в Украине можно будет посмотреть на одноименном общенациональном телеканале, а также на "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождаться традиционной аналитической студией с экспертами. В России за событиями игры можно будет следить на Первом канале, а в Беларуси – на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Отметим, что между собой команды играли совсем недавно – осенью 2020 года они встречались в Лиге наций. Тогда домашний для датчан поединок закончился нулевой ничьей, а матч на "Уэмбли" – минимальной победой скандинавской сборной со счетом 1:0.

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Напомним, что на пути к полуфинале англичане заняли первое место в группе с Чехией, Хорватией и Шотландией, а затем прошли Германию и Украину в плей-офф. Что касается их соперников, то они заняли второе место в группе B, пропустив вперед Бельгию, после чего разгромили Уэльс и обыграли Чехию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в захватывающем поединке Италия – Испания определился первый финалист Евро-2020.