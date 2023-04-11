''Гасят'' именно нас'': чемпион Олимпиады из РФ пожаловался на требования МОК, забыв о войне в Украине

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Алексей Червоткин назвал несправедливыми рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к соревнованиям российских спортсменов, которые имеют отношение к силовым или военным структурам. Он отметил, что не готов отказаться от своего армейского звания ради участия на турнирах.

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Об этом Червоткин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Лыжник, который стал обладателем "золото" Игр в эстафетной гонке, попытался оправдать отношение к преступной армии РФ тем, что спортсмены из других стран также являются военными. При этом он забыл о войне, которую Россия развязала против Украины.

"У нас почти все спортсмены, не только лыжники, имеют отношение к ЦСКА, "Динамо", Росгвардии и так далее. На данный момент всё выглядит так, что путь закрыт, но это ведь не конец. Будут искать варианты решения. Многие зарубежные спортсмены, если на то пошло, тоже приписаны к армии, участвуют в чемпионатах мира среди военнослужащих. Одних отстранять, других оставлять – неправильно, надеюсь, что-то придумают. Просто сейчас этот вопрос настолько накален, что "гасят" именно нас", – сказал Червоткин.

Напомним, МОК также рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут стиральные машинки в Украине, назвала фильтрацией условия допуска россиян. А трехкратная победительница ОИ Елена Вяльбе призвала считать предателями всех российских спортсменов, которые согласятся на условия МОК по допуску к соревнованиям и осудят войну в Украине.

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