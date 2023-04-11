Чемпионка ОИ из РФ, проболтавшаяся о краденых стиралках в Украине, назвала ''фильтрацией'' требования МОК

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут стиральные машинки в Украине, назвала фильтрацией условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из России к соревнованиям. Она обвинила организацию в политизации спорта и добавила, что не согласиться с этими требованиями.

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Об этом Степанова написала в своей колонке для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Лыжница назвала унижением россиян требования МОК и выразила уверенность в том, что представителей страны-агрессорки никто не ждет на международных соревнованиях.

"Свой выбор я сделала – мне изложенные условия кажутся унизительными. То, что рекомендует МОК, – это настоящая "фильтрация" спортсменов по политическим взглядам и роду трудовой деятельности. Так не должно быть в принципе. Ни по отношению к российским спортсменам, ни к израильским, ни к американским. Мне кажется очевидным, что такие условия, какие предлагает МОК, неприемлемы. Им совершенно не нужно, чтобы хотя бы один российский атлет выиграл", – заявила Степанова.

Ранее россиянка попыталась нелепо высмеять "бедность" шведских лыжников, а также бросила вызов европейским соперницам, которые "много болтают о нас, русских".

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Кроме того, представители РФ не должны поддерживать войну в Украине, если хотят участвовать в международных турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе призвала считать предателями всех российских спортсменов, которые согласятся на условия МОК по допуску к соревнованиям и осудят войну в Украине.

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