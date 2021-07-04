Фьюри о матче с Англией: не видел подобного избиения Украины со времен моего боя с Кличко
Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) с издевкой прокомментировал разгромное поражение сборной Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча против Англии в Риме завершилась со счетом 0:4.
В Twitter британец вспомнил свой бой против украинца Владимира Кличко, которого сенсационно победил единогласным решением судей и лишил всех титулов. Поединок состоялся в Германии 28 ноября 2015 года
"Я не видел такого избиения Украины со времен Дюссельдорфа в 2015 году", – написал Фьюри.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не смогла сотворить сенсацию в четвертьфинале Евро-2020 и опровергнуть однозначный прогноз букмекеров.
Решающими стали два гола пропущенные на первых минутах каждого из таймов.
После встречи болельщики в соцсетях резко раскритиковали команду.
Свою поддержку сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Андрей Шевченко, комментируя результат, ответил на вопрос о своей отставке.
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".