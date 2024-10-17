Полузащитник сборной России Данил Глебов с традиционным для представителей РФ чувством собственной исключительности обвинил пакистанцев в неуважении. По словам футболиста "Ростова", азиатская национальная команда сорвала спарринг между соперниками в октябре, когда якобы пыталась отправить в Москву "левых" игроков.

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Об этом Глебов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". 24-летний уроженец Томска унизительно отозвался об уровне сборной Пакистана, отметив, что для россиян гораздо интереснее провести тренировку или открытое занятие со школьниками.

"Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили "восьмерки", что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет. Играть с "людьми из Пакистана" – звучит не очень. Поэтому и говорю, что лучше провести две-три тренировки с ребятишками. Глобально для всех больше пользы, чем играть с Пакистаном", – сказал Глебов.

Отметим, что в октябре после Пакистана и Занзибара не согласились играть со сборной России по футболу в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что в ноябре сборной России предстоит провести спарринг с Брунеем, который занимает 183-е место в мировом рейтинге, взяв на себя все расходы.

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