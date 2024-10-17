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"Так нельзя! Это Россия!" Футболист сборной РФ закатил истерику и обвинил азиатов в неуважении

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,5 т.
'Так нельзя! Это Россия!' Футболист сборной РФ закатил истерику и обвинил азиатов в неуважении

Полузащитник сборной России Данил Глебов с традиционным для представителей РФ чувством собственной исключительности обвинил пакистанцев в неуважении. По словам футболиста "Ростова", азиатская национальная команда сорвала спарринг между соперниками в октябре, когда якобы пыталась отправить в Москву "левых" игроков.

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Об этом Глебов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". 24-летний уроженец Томска унизительно отозвался об уровне сборной Пакистана, отметив, что для россиян гораздо интереснее провести тренировку или открытое занятие со школьниками.

"Так нельзя! Это Россия!" Футболист сборной РФ закатил истерику и обвинил азиатов в неуважении
"Так нельзя! Это Россия!" Футболист сборной РФ закатил истерику и обвинил азиатов в неуважении

"Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили "восьмерки", что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет. Играть с "людьми из Пакистана" – звучит не очень. Поэтому и говорю, что лучше провести две-три тренировки с ребятишками. Глобально для всех больше пользы, чем играть с Пакистаном", – сказал Глебов.

"Так нельзя! Это Россия!" Футболист сборной РФ закатил истерику и обвинил азиатов в неуважении
"Так нельзя! Это Россия!" Футболист сборной РФ закатил истерику и обвинил азиатов в неуважении

Отметим, что в октябре после Пакистана и Занзибара не согласились играть со сборной России по футболу в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что в ноябре сборной России предстоит провести спарринг с Брунеем, который занимает 183-е место в мировом рейтинге, взяв на себя все расходы.

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