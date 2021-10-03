Футболисты в чемпионате Украины устроили массовую драку. Видео

Футболисты хмельницкого "Подолья" и донецкого "Олимпика" устроили массовую стычку после матча 11-го тура Первой лиги чемпионата Украины. Встреча завершилась со счетом 0:1, при этом гол был забит на 96-й минуте (отличился Максим Литовченко), хотя арбитр Игорь Бич добавил 5.

Также в игре были отменены два гола "Подолья". В первом случае из-за офсайда, а во втором - игрок хозяев забил мяч рукой.

Видео дня

Сразу поле финального свистка голкипер хозяев Владислав Рыбак бросился предъявлять претензии рефери. Началась толкотня, которая переросла в потасовку. Уходя со стадиона капитан "Олимпика" Иван Белый показал средний палец болельщикам.

Игроки продолжили выяснять отношения и в подтрибунном помещении, где Рыбак ударил одного из соперника.

По итогам инцидента Бич показал красные карточки Белому и Рыбаку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября ультрас киевского "Динамо" на матче с "Александрией" устроили потасовку на трибунах НСК "Олимпийский" с другими зрителями.

В какой-то момент фанаты рванули через ограждение к болельщикам, которые сделали им замечание за зажженые файеры.