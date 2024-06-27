Футболисты сборной Бельгии устроили демарш после матча с Украиной на Евро-2024. Видео

Футболисты сборной Бельгии отказались приветствовать своих болельщиков после матча заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Украиной (0:0). Игроки удостоились недовольного гула со стороны фанатов в концовке самой игры и после финального свистка.

Видео дня

Некоторые игроки "красных дьяволов" направлялись поблагодарить соотечественников за поддержку, но капитан Кевин Де Брюйне не дал им этого сделать и отправил команду в раздевалку. Соответствующее видео было опубликовано на странице журналиста Жана-Себастьяна Грона в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

Представитель СМИ назвал ситуацию сюрреалистической. Де Брюйне не понравилась гневная реакция болельщиков, ведь команда выполнила задача и вышла из группы. Ее соперниками в 1/8 финала станут вице-чемпионы мира французы.

Напомним, в группе Е сборные Бельгии, Румынии, Словакии и Украины набрали по четыре очка. Три первые команды пробились в плей-офф, а "сине-желтые" стали последними по разнице мячей и покинули турнир. Наши футболисты стали первыми, кто не смог выйти из группы, имея четыре балла, после расширения турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитические порталы назвали лучшего и худшего футболистов в составе сборной Украины в матче с Бельгией на Евро-2024.

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