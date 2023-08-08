Футболистка 'Динамо' забила гол с центра поля прямым ударом со штрафного и принесла команде победу в женской УПЛ. Видео

Футболистка киевского "Динамо" Анна Прокопенко стала героиней стартового матча нового сезона чемпионата Украины в высшей лиге с "Вересом". Капитан столичного коллектива принесла своей команде победу в компенсированное время, поразив ворота соперника прямым ударом со штрафного с центра поля.

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Киевлянки открыли счет на 48-й минуте встречи в Костополе, однако хозяйки поля сумели отыграться. До добавленного ко второму тайму времени на табло горели единицы, когда гостевой коллектив заработал совершенно неопасный штрафной в центре поля у боковой линии.

Выполнять удар взялась Прокопенко. Анна решила сделать навес как можно ближе к воротам соперника. В итоге у 23-летней полузащитницы получилась подача в район 11-метровой отметки – мяч после удара об газон перелетел голкипершу "Вереса" и оказался в сетке.

Динамовки до финального свистка сумели провести третий мяч и довести игру до победы 3:1, удачно открыв для себя новый сезон в женском футболе.

Вашему вниманию видео гола Анны Прокопенко.

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