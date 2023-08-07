Исторический случай: с Украиной произошла уникальная ситуация в Лиге Европы

Луганская "Заря" и "Днепр-1" могут сойтись в битве за попадание в групповой турнир Лиги Европы. Это произойдет в том случае, если вице-чемпионы Украины пройдут в третьем квалификационном раунде пражскую "Славию".

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Об этом стало известно по итогам жеребьевки еврокубков, которая состоялась в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Украинское дерби в Лиге Европы может состояться 24 августа. Если же "Днепр-1" проиграет чешской команде, то сразится с познаньским "Лехом" или "Спартаком" из Трнавы в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

В этом же турнире выступает и киевское "Динамо", которое в случае триумфа в дуэли с греческим "Арисом" сразится со стамбульским "Бешикташем" или бакинским "Нефтчи" за право сыграть в групповом этапе.

Противостояние команд из одной страны на стадии отборочных этапов континентальных турниров было невозможным до реформы еврокубков и появления Лиги конференций в 2021 году. Украина может стать первой страной, чьи команды сойдутся в битве друг с другом.

Отметим, что свои первые матчи против "Славии" и "Ариса" киевское "Динамо" и "Днепр-1" соответственно проведут уже в четверг, 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик подписал контракт с испанской "Жироной", где присоединился к экс-капитану "Динамо" Виктору Цыганкову.

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