Футболист сборной Украины сенсационно перешел в испанский гранд

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сенсационно продолжит карьеру в чемпионате Испании. 27-летний футболист подписал контракт с одним из самых титулованных клубов страны – "Валенсией".

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Об этом информирует официальный сайт левантийского клуба. Известно, что наш соотечественник подписал поставил подпись под арендным соглашением сроком на один год.

В минувшем клубном сезоне Роман выступал за бельгийский "Брюгге". Украинец сыграл 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне Яремчук успел записать на свой счет четыре гола в пяти поединках за бельгийскую команду.

"Валенсия" провалила минувший розыгрыш Примеры. Двукратный финалист Лиги чемпионов боролся за выживание в элитном дивизионе и занял 14-е место, набрав 42 очка. Нынешнее первенство "летучие мыши" начали с двух побед и поражения. При этом у команды легендарного Рубена Барахи есть проблемы в атаке.

Яремчук стал третьим украинцем в чемпионате Испании. Он присоединился к Виктору Цыганкову и Артему Довбику, которые выступают за "Жирону".

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