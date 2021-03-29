Футболист сборной Украины о матче с Финляндией: может, испугались, когда забили гол

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зубков не смог объяснить причин провального отрезка команды в матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

"Желто-синие" открыли счет на 80-й минуте встречи, однако тут же начали грубо ошибаться и впоследствии пропустили с пенальти. В комментарии программе "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Зубков допустил, что команда могла испугаться, когда повела в счете.

"Обидно упускать очки. Знали, что они будут играть в пять защитников, что будет тяжело найти свой момент. Гол Мораеса – работа всей команды. Долго искали ключики к их защите, но нашли. К сожалению, ошибки – часть футбола. Команда поддержала Миколенко, двигаемся дальше. Тяжело сказать сейчас, чего не хватило. Может, испугались, когда забили гол. Пошла расконцентрация. Тренерский штаб укажет на ошибки", – заявил хавбек "Ференцвароша".

Напомним, сборная Украины завершила вничью 1:1 обе встречи на старте отбора к Мундиалю – на выезде с Францией и дома с Финляндией. Уже 31 марта команда Шевченко примет в Киеве Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал отличным для своей команды матч с Финляндией, но указал на провал в концовке игры.