Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жье признался, что ему нравится, как главарь Кремля Владимир Путин руководит страной. Он также добавил, что президент страны-агрессора пользует огромной популярностью среди африканских народов.

Об этом сам камерунский футболист рассказал в интервью порталу Sport24. По его словам, в мире существует якобы множество стереотипов о Российской Федерации.

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"За границей есть стереотипы о России. Часто там совершенно неправильное представление о стране. Стараюсь делиться самыми позитивными впечатлениями, и говорю объективно: Россия одна из самых красивых стран мира, Москва – один из самых красивых городов. Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной", – отметил Н'Жье.

Читатели сайта Чемпионат.com посмеялись над этими словами футболиста и предупредили Камерун о "денацификации". "В странах третьего мира любят, не поспоришь...", "Долюбятся. Придет Камерун "денацифицировать", "Интересно, в какой момент мы свернули не туда. Нашими друзьями теперь являются Северная Корея, Сирия, Никарагуа и некоторые африканские страны…" – пишут в комментариях.

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