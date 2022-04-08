Экс-футболист сборной Украины: не все россияне забитые зомби

Украинские публичные люди, в том числе футболисты, должны продолжать доносить до россиян всю правду о войне и происходящем в мире. Кроме того, не все граждане страны-агрессора зомбированы провластными медиа и поддерживают режим главаря Кремля Владимира Путина.

Такое мнение в интервью порталу FanDay выразил бывший игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко. По его словам, нет ничего плохого в том, что некоторые спортсмены дают интервью так называемым либеральным российским СМИ или журналистам.

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"Как бы это кощунственно сейчас ни звучало, но не все россияне забитые зомби. Есть там адекватные люди, которые не поддерживают политику Путина и могут донести до большой аудитории правильные вещи. Я считаю, что наши футболисты должны ретранслировать правду о войне через таких людей, как Евгений Савин (бывший футболист, известный также как блогер Красава – ред.), чтобы попытаться достучаться до россиян. Это при условии, что он не будет перекручивать информацию", – сказал Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга украинского футболиста Александра Зинченко Влада выступила против русского языка в эфире украинского ТВ и назвала единственную фразу, которую готова произнести по-русски.