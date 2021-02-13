Луческу пришлось взять лопату и чистить стадион перед игрой "Динамо" – "Олимпик". Курьезное видео

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу принял участие в уборке киевского стадиона им. Лобановского перед игрой 14-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против донецкого "Олимпика".

Румынский наставник за несколько минут до старта взял лопату и попытался соскрести снег с газона. У наставника "бело-синих" это не очень хорошо получалось, и в итоге он отдал инструмент своему помощнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сложных погодных условий – сильного ветра, метели и низкой температуры – не смог 13 февраля провести свой матч "Шахтер". Игру дончан против "Колоса" сместили на один день и перенесли из Ковалевки в Киев.