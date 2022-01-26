Футболист "Динамо" U-19 спровоцировал массовую драку и сорвал матч. Видео

Синегальский легионер юношеской команды "Динамо" Самба Диалло стал зачинщиком потасовки на сборах в Турции. Инцидент произошел на последних секундах игры с местным "Антяльяспором", сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

На 86-й минуте хозяева сравняли счет 2:2, а в следующей атаке Диалло совершил рывок едва ли ни с центра поля, смог обыграть голкипера и забить победный гол. Рефери взятие ворот отменил, зафиксировав у 18-летнего сенегальца офсайд.

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Это настолько возмутило футболиста, что он не смог совладать с эмоциями. В какой-то момент конфликт с соперником вышел из под контроля и перерос в массовую драку.

HEAD’S GONE 😮‍💨



Samba Diallo caused a big scrap involving his Dynamo Kyiv U19 side & Antalyaspor counterparts this afternoon after his goal was disallowed 😬💢



He then gets sent off & proceeds to start on & push the ref too… 🤯pic.twitter.com/1v9200P8tA — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 26, 2022

Рефери принял решение не доигрывать последние минуты встречи,завершив ее досрочно. Итоговый счет 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Диалло признался, что не знает, какой национальности его агент. 18-летний сенегалец рассказал, как оказался в Украине, приехав из Африки минувшим летом.

В конце прошло года Диалло интересовались скауты немецкой "Баварии". Произошло это после матчей Юношеской лиги УЕФА, в которой атакующий полузащитник проявил себя с наилучшей стороны.