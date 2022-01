Футболист "Динамо" U-19 спровоцировал массовую драку и сорвал матч. Видео

Синегальский легионер юношеской команды "Динамо" Самба Диалло стал зачинщиком потасовки на сборах в Турции. Инцидент произошел на последних секундах игры с местным "Антяльяспором", сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

На 86-й минуте хозяева сравняли счет 2:2, а в следующей атаке Диалло совершил рывок едва ли ни с центра поля, смог обыграть голкипера и забить победный гол. Рефери взятие ворот отменил, зафиксировав у 18-летнего сенегальца офсайд.

Это настолько возмутило футболиста, что он не смог совладать с эмоциями. В какой-то момент конфликт с соперником вышел из под контроля и перерос в массовую драку.

