Футболист "Динамо" U-19 спровоцировал массовую драку и сорвал матч. Видео
Синегальский легионер юношеской команды "Динамо" Самба Диалло стал зачинщиком потасовки на сборах в Турции. Инцидент произошел на последних секундах игры с местным "Антяльяспором", сообщает пресс-служба чемпионов Украины.
На 86-й минуте хозяева сравняли счет 2:2, а в следующей атаке Диалло совершил рывок едва ли ни с центра поля, смог обыграть голкипера и забить победный гол. Рефери взятие ворот отменил, зафиксировав у 18-летнего сенегальца офсайд.
Это настолько возмутило футболиста, что он не смог совладать с эмоциями. В какой-то момент конфликт с соперником вышел из под контроля и перерос в массовую драку.
HEAD’S GONE 😮💨— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 26, 2022
Samba Diallo caused a big scrap involving his Dynamo Kyiv U19 side & Antalyaspor counterparts this afternoon after his goal was disallowed 😬💢
He then gets sent off & proceeds to start on & push the ref too… 🤯pic.twitter.com/1v9200P8tA
Рефери принял решение не доигрывать последние минуты встречи,завершив ее досрочно. Итоговый счет 2:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, Диалло признался, что не знает, какой национальности его агент. 18-летний сенегалец рассказал, как оказался в Украине, приехав из Африки минувшим летом.
В конце прошло года Диалло интересовались скауты немецкой "Баварии". Произошло это после матчей Юношеской лиги УЕФА, в которой атакующий полузащитник проявил себя с наилучшей стороны.