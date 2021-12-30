Юный талант 'Динамо' заинтересовал мюнхенскую 'Баварию'

Молодой футболист киевского "Динамо" Самба Диалло признался, что им интересовались скауты немецкой "Баварии". Произошло это после матчей Юношеской лиги УЕФА, в которой 18-летний атакующий полузащитник проявил себя с наилучшей стороны.

Об этом сенегалец, который не знает, из какой страны его агент, рассказал в комментарии YouTube-каналу itv Senegal.

"После матча с "Баварией" в Лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, им очень понравилась моя игра", – похвастался Диалло.

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Правда, чем именно завершилось общение со скаутами мюнхенского гранда, Самба не поведал. Пока же он только собирается дебютировать за основной состав "бело-голубых".

Напомним, "Динамо" разгромило "Барселону" в Юношеской лиге УЕФА (4:1) и гарантировало себе выход в плей-офф. Диалло в игре с испанцами сделал дубль, еще он забил два мяча "Баварии" (4:0) и один – португальской "Бенфике" (4:0). Таким образом, в шести матчах он отличился пятью голами, получив две желтые карточки.

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