Футболист 'Динамо' получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат получил пятиматчевую дисквалификации за высказывание в адрес арбитра Катерины Монзуль послед одного из матчей Пресмер-лиги. 21-летний футболист раскритиковал харьковчанку за работу на поединке "бело-синих" против "Ингульца", который состоялся еще 4 марта, однако сделал это в дискриминационной форме.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ) по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета организации. "В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины так судили мужские игры. У нас это есть, и почему очень часто именно в матчах "Динамо", – сказал после игры Ванат.

КДК УАФ посчитал эти слова игрока киевской команды некорректными. Ваната отстранили от участия в соревнованиях на три матча и на два условно. "Динамо" же обязали уплатить денежный штраф в размере 100 000 грн.

Отметим, что "Динамо" уступило "Ингульцу" в стартовом матче года – 0:2. По мнению киевлян, Монзуль в этой встрече несправедливо засчитала первый гол гостей, а также не назначила в их ворота пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потерпело сенсационное поражение от одесского "Черноморца", впервые проиграв под руководством Александра Шовковского.

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