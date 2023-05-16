newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Футболист "Динамо" получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
6,1 т.
Футболист 'Динамо' получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат получил пятиматчевую дисквалификации за высказывание в адрес арбитра Катерины Монзуль послед одного из матчей Пресмер-лиги. 21-летний футболист раскритиковал харьковчанку за работу на поединке "бело-синих" против "Ингульца", который состоялся еще 4 марта, однако сделал это в дискриминационной форме.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ) по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета организации. "В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины так судили мужские игры. У нас это есть, и почему очень часто именно в матчах "Динамо", – сказал после игры Ванат.

Футболист "Динамо" получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль
Футболист "Динамо" получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль

КДК УАФ посчитал эти слова игрока киевской команды некорректными. Ваната отстранили от участия в соревнованиях на три матча и на два условно. "Динамо" же обязали уплатить денежный штраф в размере 100 000 грн.

Отметим, что "Динамо" уступило "Ингульцу" в стартовом матче года – 0:2. По мнению киевлян, Монзуль в этой встрече несправедливо засчитала первый гол гостей, а также не назначила в их ворота пенальти.

Футболист "Динамо" получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль
Футболист "Динамо" получил дисквалификацию за дискриминацию Монзуль

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потерпело сенсационное поражение от одесского "Черноморца", впервые проиграв под руководством Александра Шовковского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!