''Динамо'' сенсационно проиграло в первом официальном матче года

Киевское "Динамо" в 16-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге проиграло "Ингульцу" из пгт Петрово Кировоградской области. Встреча на столичном стадионе им. Лобановского завершилась со счетом 0:2.

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Изначально подопечные Луческу были абсолютным фаворитом противостояния. На победу "Ингульца" принимались ставки с коэффициентом 12.

Судьбу встречи решили два точных удара от гостей.

На 12-й минуте игроки "Ингульца" убежали в контратаку. Последовала простая передача вперед. Дьячук проиграл корпус Ситало, тот отпасовал в центр, где Козак точно пробил в угол Нещерета.

Пропустив гол "Динамо" не смогло взвинтить темп. В игре было много борьбы, мяч часто зависал в воздухе и киевляне никак не могло создать грамотную атакующую конструкцию. Столичные футболисты делали много небрежных передач. Первый момент хозяева создали на 37-й минуте когда Ванат не попал в ворота.

Вместо того, чтобы сравнять счет, "бело-синие" пропустили вторую результативную контратаку. "Ингулец" в три передачи очень красиво забил второй гол

Во втором тайме ситуация не изменилась. У "Динамо" отсутствовали комбинаторные действия, которые могли бы привести в голевым моментам. Иногда проскакивало индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, но на результат это не повлияло.

В турнирной таблице "Динамо" с 30 очками осталось на 3-й строчке. "Ингулец" идет 11-м. Свой следующий матч в УПЛ киевляне проведут 12 марта против "Днепра-1".

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