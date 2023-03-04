Луческу прокомментировал сенсационное поражение ''Динамо'', заявив про издевательства

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обвинил арбитра Екатерину Монзуль в поражении от "Ингульца". Встреча 16-го тура УПЛ завершилась с сенсационным счетом 0:2.

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По мнению румынского наставника оба мяча были забиты после грубых ошибок судейской бригады. В первом эпизоде соперник сыграл не в мяч, а в игрока "Динамо". При втором взятии ворот игра была рукой.

"Такие же фолы в другую сторону арбитр не фиксировала. Неправильная трактовка эпизодов привела к двум головам "Ингульца", а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром. Надеюсь, что Катерина больше не будет судить наши матчи. Не буду перечислять все матчи, но в каждом у нас были проблемы из-за нее", – цитирует Мирчу Михайловича пресс-служба "Динамо".

Луческу уверен, что Монзуль по своему трактует правила игры в футбол, что создает "Динамо" проблемы.

"Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Все это время я мало говорил о судействе, но вынужден признать, что эти ошибки влияют на игру. Такое впечатление, что она просто издевается над нашей командой и нашими игроками", - добавил тренер.

Луческу признался, что новички столичного клуба очень расстроены тем, как закончился матч.

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